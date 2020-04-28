Удмуртия получит 100,4 млн рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными

Республика вошла в число регионов, которые уже подписали соглашение с Минздравом России.

Ижевск. Удмуртия. На выплаты медработникам, работающим с пациентами с коронавирусом, Удмуртия получит 100,4 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, регион заключил соответствующее соглашение с Минздравом России. Всего на сегодняшний день федеральное ведомство подписало соглашения с 28 субъектами.

Напомним, что в ранее президент России Владимир Путин поручил предусмотреть выплаты медикам, контактирующим с больными новой коронавирусной инфекцией. Для врачей «скорой» предусмотрена надбавка в размере 50 тыс. рублей в месяц, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям «скорой» - 25 тыс. рублей в месяц. Для врачей, работающих в стационаре, сумма составит 80 тыс. рублей в месяц, среднего медперсонала – 50 тыс. рублей, младшего медперсонала – 25 тыс. рублей в месяц.

По состоянию на вечер 27 апреля в Удмуртии зарегистрировано 212 случаев заражения коронавирусом, из них 6 человек скончались, 20 – выздоровели. Треть заболевших – жители в возрасте 30-49 лет.