В Удмуртии запретили продажу никотиновых «пэков» несовершеннолетним

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запретили продажу бестабачных никотиновых смесей детям и подросткам. Госсовет Удмуртской Республики на внеочередной сессии в пятницу, 27 декабря, принял поправки в ряд региональных законов. Изначально планировалось, что изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования, однако позже было принято решение сократить срок до 10 дней после опубликования.

За продажу «пэков» (снюсов) несовершеннолетним штраф для физлиц составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, потребители жевательных и сосательных смесей получают более внушительную разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками. Сеанс рассасывания никотинового «пэка» длится 5-10 минут. За это время в организм поступает от 20 мг тонизирующего вещества. В ходе выкуривания крепкой сигареты «порция» никотина составляет не более 1,5 мг.

Вместе с тем, депутатский корпус призвал рассмотреть вопрос о полном запрете на оптовую и розничную торговлю такими смесями. Вопрос обсуждается и на федеральном уровне.

