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В Удмуртии запретили продажу никотиновых «пэков» несовершеннолетним

11:05, 27 декабря, 2019
Дарья Саушина
В Удмуртии запретили продажу никотиновых «пэков» несовершеннолетним
11:05, 27 декабря, 2019
Дарья Саушина
132
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#закон\n#Госсовет Удмуртии
132
0

Поправки в законодательство вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запретили продажу бестабачных никотиновых смесей детям и подросткам. Госсовет Удмуртской Республики на внеочередной сессии в пятницу, 27 декабря, принял поправки в ряд региональных законов. Изначально планировалось, что изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования, однако позже было принято решение сократить срок до 10 дней после опубликования.

За продажу «пэков» (снюсов) несовершеннолетним штраф для физлиц составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, потребители жевательных и сосательных смесей получают более внушительную разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками. Сеанс рассасывания никотинового «пэка» длится 5-10 минут. За это время в организм поступает от 20 мг тонизирующего вещества. В ходе выкуривания крепкой сигареты «порция» никотина составляет не более 1,5 мг.

Вместе с тем, депутатский корпус призвал рассмотреть вопрос о полном запрете на оптовую и розничную торговлю такими смесями. Вопрос обсуждается и на федеральном уровне.

В Ижевске требуют запретить продажу никотиновых суррогатов в магазинах

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Напомним, в республике уже фиксировали случаи отравления школьников снюсом. С октября по декабрь три подростка попали на лечение в детский стационар наркологического диспансера. У одного ребёнка обнаружено острое отравление никотином.

На этой неделе власти Ижевска встретились с представителями торговых сетей и рассказали им о вредном влиянии пэков на организм человека. В результате магазины «Золотая табакерка», «Баско» и «Красное и белое» приняли решение убрать опасную продукцию с полок и отказаться от дальнейших закупок, сообщает пресс-служба Ижевска.

Проверки для предотвращения реализации пэков проводят сотрудники МВД, Роспотребнадзора и прокуратуры.

11:05, 27 декабря, 2019
Дарья Саушина
132
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#закон\n#Госсовет Удмуртии

 

 

 


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