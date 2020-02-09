Она стартует 10 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Праздничную акцию в честь Дня защитника Отечества запустят в Удмуртии в понедельник, 10 февраля. По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, она продлится до 19 фервраля.

Каждый желающий сможет разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм или Одноклассники фотографию с хештегом #УдмуртияЗащищает. Обязательное условие – фото должно быть армейской тематики (с военной службы, в военной форме или с любой другой военной атрибутикой). Также можно разместить и фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне в военной форме.

23 февраля в сквере Победы в Ижевске участники акции смогут найти магнитик со своей фотографией на специальном стенде и забрать его домой.