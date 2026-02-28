Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

На обеспечение военкоматов Удмуртии интернетом выделят почти 600 тысяч рублей

16:15, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
На обеспечение военкоматов Удмуртии интернетом выделят почти 600 тысяч рублей
16:15, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бюджет\n#Роман Ефимов\n#военкомат\n#интернет\n#Минцифры Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
50
0

Обеспечением займётся министерство цифрового развития республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2026 году на обеспечение интернетом Военного комиссариата и комиссариатов в муниципалитетах направят 599 тыс. рублей. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова опубликовано на сайте главы республики.

Отвечать за подключение военкоматов к сети будет Минцифры региона. Деньги также будут выделены из резервных средств министерства.

Отмечается, что увеличение бюджетных ассигнований военкоматам пройдёт по виду расходов 244 целевой статьи 9900304270 раздела 0200 «Национальная оборона» подраздела 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка».

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:15, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бюджет\n#Роман Ефимов\n#военкомат\n#интернет\n#Минцифры Удмуртии