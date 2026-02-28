Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2026 году на обеспечение интернетом Военного комиссариата и комиссариатов в муниципалитетах направят 599 тыс. рублей. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова опубликовано на сайте главы республики.

Отвечать за подключение военкоматов к сети будет Минцифры региона. Деньги также будут выделены из резервных средств министерства.

Отмечается, что увеличение бюджетных ассигнований военкоматам пройдёт по виду расходов 244 целевой статьи 9900304270 раздела 0200 «Национальная оборона» подраздела 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка».