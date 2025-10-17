Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут воспользоваться механизмом самообложения для подключения к голосовой связи и интернету. Как передаёт портал udmurt.ru, правительство республики приняло решение о включении связи в перечень вопросов местного значения, которые жители территорий могут решать самостоятельно с привлечением бюджетных средств.

«Самообложение позволит подключить к сетям связи населённые пункты, которые не подпадают под действие существующих государственных программ. В Удмуртии их три, и они распространяются только на те поселения, где проживает не менее 100 человек, — комментирует замминистра цифрового развития УР Александр Олюнин.

Напомним, самообложение — это формат участия граждан в создании комфортной среды проживания на местах, при котором жители добровольно собирают средства на нужды своего населённого пункта. Именно жители определяют цели и размер взносов, при этом в бюджете республики предусмотрено софинансирование в соотношении 3 к 1, то есть на каждый рубль, собранный жителями, из регионального бюджета выделяется три.