За 2019 год из Удмуртии выдворили более ста иностранцев

Большинство отправленных на родину – граждане Узбекистана.

Ижевск. Удмуртия. За 2019 год судебные приставы в Удмуртии выдворили за пределы России 106 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по республике.

Большинство из них – граждане Узбекистана (61), также в числе отправленных на родину мигранты из Азербайджана, Таджикистана, Молдовы, Армении, Украины, Кыргызстана, Грузии, Белоруссии, Ирака, Туркменистана и Египта.

Первое решение суда о выдворении гражданина из страны в Удмуртии произошло в феврале 2012 года. Тогда мужчину отправили в Ташкент.