Вандалы разрушили ледовую скульптуру Святого Иосифа у Михайловского собора в Ижевске

Фигура была частью вертепа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вандалы разрушили ледовую скульптуру Святого Иосифа, возведенную у Михайловского собора в рамках фестиваля ангелов и архангелов. Об этом рассказал «Сусанину» скульптор Анфим Ханыков, чью работу повредили неизвестные.

Ледовая фигура была частью вертепа, персонажами которого также являются младенец Иисус и Богородица. «Это про рождение, про любовь, семейные ценности, про новую жизнь, и, конечно, Христа. Хотелось это отразить, сделать трогательную вещь для людей», - поделился художник.

По словам Анфима, вандалы сломали фигуру Святого Иосифа около полуночи 13 января, однако подобный инцидент уже не удивил мастера. «Я начинал строить в конце девяностых, тогда приходилось ремонтировать процентов тридцать того, что построили за день, а сейчас народ более культурный стал, бывает единичный случай за сезон», - рассказал Анфим Ханыков.

Вскоре мастер приступит к реставрации ледовой фигуры.

Напомним, IX фестиваль ангелов и архангелов, который проходит с 7 по 19 января, посвящен празднику Крещения.