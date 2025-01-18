В Уве вандалы испортили светящиеся арт-объекты

Ува. Удмуртия. В общественных пространствах Увы неизвестные испортили арт-объекты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Увинского района.

Вандалы сломали арт-объект «Ува», светящийся шар в сквере и светильники в парке деревянных скульптур.

Всё уже восстановили. Администрация района просит родителей поговорить с детьми о важности бережного отношения к общественному имуществу и труду. Порча чужого имущества влечёт административную ответственность.

«Нужно объяснить детям, что каждая вещь, созданная для общего пользования, требует уважения и заботы. Важно понимать, что эти предметы созданы для удобства всех граждан, и их разрушение приводит к дополнительным затратам и ухудшению условий жизни», — отмечают в администрации района.