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В Уве вандалы испортили светящиеся арт-объекты

11:50, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Уве вандалы испортили светящиеся арт-объекты
11:50, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Ува\n#Удмуртия\n#поломка\n#вандализм
Источник фото: пресс-служба администрации Увинского района
96
0

Кто-то поломал арт-объект «Ува», светящийся шар в сквере и светильники в парке деревянных скульптур.

Ува. Удмуртия. В общественных пространствах Увы неизвестные испортили арт-объекты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Увинского района.

Вандалы сломали арт-объект «Ува», светящийся шар в сквере и светильники в парке деревянных скульптур. 

Всё уже восстановили. Администрация района просит родителей поговорить с детьми о важности бережного отношения к общественному имуществу и труду. Порча чужого имущества влечёт административную ответственность.

«Нужно объяснить детям, что каждая вещь, созданная для общего пользования, требует уважения и заботы. Важно понимать, что эти предметы созданы для удобства всех граждан, и их разрушение приводит к дополнительным затратам и ухудшению условий жизни», — отмечают в администрации района. 

11:50, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Ува\n#Удмуртия\n#поломка\n#вандализм