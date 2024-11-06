Осквернившего здание оперного театра вандала осудили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор, которым за вандализм на Центральной площади Ижевска осуждён 23-летний местный житель. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что в начале сентября 2023 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осквернил фасад здания Государственного театра оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского.

Для этого он умышленно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной ненависти нанёс из аэрозольных баллончиков с краской непристойные рисунки, надписи циничного содержания, нецензурные слова, выражающие негативную оценку деятельности органов власти на фасад и окно здания, верхнюю часть ступенчатого цоколя, а также двух скамеек. Кроме того, запрещённую символику фигурант нанёс на плакаты с фотографиями граждан, внёсших вклад в развитие республики.

Данное преступление было выявлено сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД по УР совместно с сотрудниками УФСБ и сотрудниками ПППСП УМВД по Ижевску.

Учитывая признание вины подсудимым, явку с повинной, суд назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с установлением ряда ограничений.