Ижевск. Удмуртия. В Ижевске снова зафиксирован акт вандализма в отношении народного мемориала, посвящённого руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру подразделения Дмитрию Уткину. Об этом сообщили в группе ижевской «Русской общины».

Мемориал включает фотографии лидеров частной военной компании, погибших в авиакатастрофе 23 августа 2023 года.

В феврале фотографию Уткина уже повреждали. На этот раз вандалы разбили стекло фоторамки с новым снимком.

«Обращаем внимание правоохранительных органов на наличие камер в парке. Хулигана наверняка можно опознать по записям. Готовы содействовать в поимке нарушителя», — заявили в «Русской общине».

Напомним, 23 июня 2023 года Пригожин и Уткин возглавили вооружённый мятеж: они заблокировали Ростов-на-Дону, а подразделения ЧВК «Вагнер» начали движение в сторону Москвы. Владимир Путин назвал их действия авантюрой и предательством. Мятеж был подавлен.

Уголовное дело по этому инциденту возбудили, но 27 июня 2023 года его прекратили. 23 августа того же года самолёт с Пригожиным, Уткиным и другими пассажирами разбился в Тверской области.