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В Ижевске вандалы вновь испортили фотографию командира ЧВК «Вагнер» у памятника бойцам СВО

15:11, 26 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске вандалы вновь испортили фотографию командира ЧВК «Вагнер» у памятника бойцам СВО
15:11, 26 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вандализм\n#СВО\n#память
Источник фото: «Русская община»
52
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Неизвестные в очередной раз повредили фотографию Дмитрия Уткина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске снова зафиксирован акт вандализма в отношении народного мемориала, посвящённого руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру подразделения Дмитрию Уткину. Об этом сообщили в группе ижевской «Русской общины».

Мемориал включает фотографии лидеров частной военной компании, погибших в авиакатастрофе 23 августа 2023 года.

В феврале фотографию Уткина уже повреждали. На этот раз вандалы разбили стекло фоторамки с новым снимком.

«Обращаем внимание правоохранительных органов на наличие камер в парке. Хулигана наверняка можно опознать по записям. Готовы содействовать в поимке нарушителя», — заявили в «Русской общине».

Напомним, 23 июня 2023 года Пригожин и Уткин возглавили вооружённый мятеж: они заблокировали Ростов-на-Дону, а подразделения ЧВК «Вагнер» начали движение в сторону Москвы. Владимир Путин назвал их действия авантюрой и предательством. Мятеж был подавлен.

Уголовное дело по этому инциденту возбудили, но 27 июня 2023 года его прекратили. 23 августа того же года самолёт с Пригожиным, Уткиным и другими пассажирами разбился в Тверской области.

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15:11, 26 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вандализм\n#СВО\n#память