Кражи колёс с мусорных контейнеров участились в одном из райцентров Удмуртии

Игра. Удмуртия. На контейнерных площадках в посёлке Игра участились случаи снятия колёс с контейнеров для мусора. Об этом в соцсетях сообщила администрация Игринского района Удмуртии. Также регулярно страдают урны на остановках.

«В борьбе за чистоту на автобусных остановках устанавливаем урны для мусора, но еженедельно их ремонтируем по причине проявления вандализма со стороны населения. Каждый житель может внести свой вклад в борьбу с вандализмом. Если вы заметили подобное, просим сообщать о происшествиях в полицию или в территориальный отдел, на территории которого проживаете», — обратились власти к бдительным гражданам.

В администрации района уверены, что вместе возможно сделать район чище, нужно просто объединять усилия.