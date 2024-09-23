Вандал напал на могилу Маслякова в Москве

Москва. 19-летний молодой человек устроил погром на могиле ведущего телепередачи КВН Александра Маслякова. Вандала задержали и отправили в психиатрическую больницу, пишет Лента.ру.

Медики проверят его на наркозависимость и степень вменяемости. Приводится имя злоумышленника – Кирилл К.

По рассказам очевидцев, 22 сентября молодой человек подошел к могиле недавно похороненного на Новодевичьем кладбище шоумена и заявил, что телеведущий «не достоин там лежать». Он вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы. После этого хулиган уехал с места захоронения Маслякова на самокате, но был задержан охранниками кладбища. К моменту прибытия полицейских дебошир не мог связать двух слов. Его доставили в отделение.

Родственники телеведущего и администрация кладбища подали заявление в правоохранительные органы по факту осквернения могилы.

Молодому человеку грозит до 3 месяцев ареста. Степень его вменяемости установят медики. Администрация Новодевичьего кладбища после инцидента приняла дополнительные меры безопасности.

Напомним, о смерти Александра Маслякова стало известно 8 сентября. 82-летний ведущий программы КВН умер от онкозаболевания. Маслякова похоронили 11 сентября рядом с могилами актрисы Элины Быстрицкой и диктора Игоря Кириллова.