В Можге нетрезвый «романтик» вытащил из уличного горшка цветы и подарил их девушке

Можга. Удмуртия. В Можге двое молодых людей и девушка шли ночью по улице. Один из парней выдернул цветы из вазона, чтобы отдать их спутнице, однако его поступок попал на камеры наблюдения. Видео с актом вандализма публикует на своей странице «ВКонтакте» глава Можги Эрик Уразов.

«Поражает очередное видео вандализма граждан. Ситуация не останется безнаказанной. Материалы будут переданы в полицию», – добавляет он.

Напомним, что недавно похожий случай произошёл в Сарапуле, где школьник украл букет из 101 розы, который планировал подарить знакомой.