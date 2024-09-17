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В Можге нетрезвый «романтик» вытащил из уличного горшка цветы и подарил их девушке

13:40, 17 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Можге нетрезвый «романтик» вытащил из уличного горшка цветы и подарил их девушке
13:40, 17 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
179
0
#Можга\n#цветы\n#вандализм\n#романтика
Фото: unsplash.com (Ksenia Berzoj)
179
0

Глава города пообещал, что ситуация не останется безнаказанной.

Можга. Удмуртия. В Можге двое молодых людей и девушка шли ночью по улице. Один из парней выдернул цветы из вазона, чтобы отдать их спутнице, однако его поступок попал на камеры наблюдения. Видео с актом вандализма публикует на своей странице «ВКонтакте» глава Можги Эрик Уразов.

«Поражает очередное видео вандализма граждан. Ситуация не останется безнаказанной. Материалы будут переданы в полицию», – добавляет он.

Напомним, что недавно похожий случай произошёл в Сарапуле, где школьник украл букет из 101 розы, который планировал подарить знакомой.

13:40, 17 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
179
0
#Можга\n#цветы\n#вандализм\n#романтика