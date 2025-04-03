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В Кизнере хулиганы сломали элементы площадок «Привал Памяти»

17:40, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Кизнере хулиганы сломали элементы площадок «Привал Памяти»
17:40, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#память\n#вандализм
Источник фото: администрация Кизнерского района
18
0

Местных жителей просят подавать подрастающему поколению пример уважительного отношения к местам памяти.

Кизнер. Удмуртия. Площадки «Привал Памяти» в Кизнере пострадали от хулиганов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кизнерского района. 

В 2020 году в рамках проекта «Улицы Героев» в Кизнере создали четыре площадки «Привал Памяти». Общественные пространства благоустроили на улицах, которые носят имена уроженцев района — Героев Советского Союза. Для увековечения их памяти на площадках установили мемориальные доски. 

Весной 2025 года выяснилось, что эти пространства подверглись вандализму. Неизвестные разломали ограждения клумбы, информационные доски и другие элементы площадок. 

«К глубокому сожалению, и в нашем поселке встречаются те, кто бесстыдно пренебрегает бессмертным подвигом предков, отдавших свои жизни за свободу Родины, и не чтит созидательный труд наших земляков. <...> Эти места, созданные с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, теперь зияют следами вандализма», — пишет администрация Кизнерского района. 

Власти отмечают, что для борьбы с вандалами нужен комплексный подход от правоохранительных органов и муниципалитета. А также пример подрастающему поколению должны подавать взрослые жители посёлка. Кизнерцев просят не оставаться безучастными при обнаружении актов вандализма или осквернения памятных мест. 

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17:40, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#память\n#вандализм