Кизнер. Удмуртия. Площадки «Привал Памяти» в Кизнере пострадали от хулиганов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кизнерского района.

В 2020 году в рамках проекта «Улицы Героев» в Кизнере создали четыре площадки «Привал Памяти». Общественные пространства благоустроили на улицах, которые носят имена уроженцев района — Героев Советского Союза. Для увековечения их памяти на площадках установили мемориальные доски.

Весной 2025 года выяснилось, что эти пространства подверглись вандализму. Неизвестные разломали ограждения клумбы, информационные доски и другие элементы площадок.

«К глубокому сожалению, и в нашем поселке встречаются те, кто бесстыдно пренебрегает бессмертным подвигом предков, отдавших свои жизни за свободу Родины, и не чтит созидательный труд наших земляков. <...> Эти места, созданные с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, теперь зияют следами вандализма», — пишет администрация Кизнерского района.

Власти отмечают, что для борьбы с вандалами нужен комплексный подход от правоохранительных органов и муниципалитета. А также пример подрастающему поколению должны подавать взрослые жители посёлка. Кизнерцев просят не оставаться безучастными при обнаружении актов вандализма или осквернения памятных мест.