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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Энергетики помогли задержать вандала, портившего объекты теплоснабжения в Ижевске

15:41, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Энергетики помогли задержать вандала, портившего объекты теплоснабжения в Ижевске
15:41, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вандализм
Источник фото: ПАО "Т Плюс"
17
0

Всего за прошлый год зафиксировано 64 случая порчи стен энергообъектов.

Ижевск. Удмуртия. Энергообъекты компании «Т Плюс» в Ижевске за прошлый год неоднократно становились мишенью для выплёскивания нереализованного творческого потенциала хулиганствующего элемента. Всего было зарегистрировано 64 случая порчи стен. Материалы передавались в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. 

Одного из нарушителей удалось задержать. Он оставлял «теги» на стенах энергообъектов в Индустриальном и Устиновском районах города. Его привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф. Кроме того, энергетическая компания планирует взыскать компенсацию за причиненный ущерб через суд, если виновник откажется возместить убытки добровольно.

«Подобные правонарушения могут приравниваться к вандализму, и судить виновных будут по этой статье Уголовного кодекса РФ», — предупредили в «Т Плюс».

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15:41, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вандализм