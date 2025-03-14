Ижевск. Удмуртия. Энергообъекты компании «Т Плюс» в Ижевске за прошлый год неоднократно становились мишенью для выплёскивания нереализованного творческого потенциала хулиганствующего элемента. Всего было зарегистрировано 64 случая порчи стен. Материалы передавались в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Одного из нарушителей удалось задержать. Он оставлял «теги» на стенах энергообъектов в Индустриальном и Устиновском районах города. Его привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф. Кроме того, энергетическая компания планирует взыскать компенсацию за причиненный ущерб через суд, если виновник откажется возместить убытки добровольно.

«Подобные правонарушения могут приравниваться к вандализму, и судить виновных будут по этой статье Уголовного кодекса РФ», — предупредили в «Т Плюс».