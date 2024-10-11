Жителей села в Башкирии заподозрили в сносе вышки 5G

Ташбулатово. Башкирия. Опасаясь вредного излучения, селяне из Башкирии снесли вышку сотовой связи 5G. Инцидент произошел в селе Ташбулатово Абзелиловского района Башкортостана, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на издание Mash Batash.

В компании, установившей объект, предполагают, что злоумышленники выкрутили болты, и конструкция повалилась, зацепив линию электропередачи. В результате жители населенного пункта остались без мобильной связи.

Незадолго до падения вышку осматривали, ее состояние не внушало опасений. Отмечается, что это не первый подобный случай в Ташбулатово: в 2021 году расположенная там конструкция уже падала.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается полиция. Виновным в порче чужого имущества грозит ответственность. На восстановление вышки потребуется минимум 3 месяца.

Добавим, опасность сотовой связи 5G для здоровья наукой не подтверждена.