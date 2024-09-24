Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Приклеившихся к картине Рафаэля экоактивистов оштрафовали в Германии

15:13, 24 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Приклеившихся к картине Рафаэля экоактивистов оштрафовали в Германии
15:13, 24 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
363
0
#Германия\n#Италия\n#искусство\n#живопись\n#художники\n#суд\n#штраф\n#экология\n#климат\n#потепление\n#вандализм
Фото: wikipedia.org
363
0

Борцы с потеплением выплатят более 5 тысяч евро.

Дрезден. Германия. Суд в Германии приговорил к штрафу активистов радикального природоохранного движения «Последнее поколение», причинивших ущерб картине Рафаэля «Сикстинская Мадонна». Борцов с климатическими изменениями обязали выплатить 5,5 тыс. евро, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Акция состоялась в августе 2022 года. Двое участников приклеили себя к знаменитой картине, хранящейся в Дрезденской галерее. Целью своего поступка они назвали привлечение внимания к проблеме изменения климата на планете.

Поначалу с вандалов хотели взыскать более 10 тыс. евро, которые должны были покрыть расходы на ремонт и возместить убытки из-за временного закрытия музея. В итоге эту сумму уменьшили почти вдвое. Уплатить ее необходимо до 1 марта 2025 года.

Напомним, в июне в Великобритании экоактивисты облили краской камни Стоунхенджа. 

 

15:13, 24 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
363
0
#Германия\n#Италия\n#искусство\n#живопись\n#художники\n#суд\n#штраф\n#экология\n#климат\n#потепление\n#вандализм