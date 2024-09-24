Приклеившихся к картине Рафаэля экоактивистов оштрафовали в Германии

Дрезден. Германия. Суд в Германии приговорил к штрафу активистов радикального природоохранного движения «Последнее поколение», причинивших ущерб картине Рафаэля «Сикстинская Мадонна». Борцов с климатическими изменениями обязали выплатить 5,5 тыс. евро, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Акция состоялась в августе 2022 года. Двое участников приклеили себя к знаменитой картине, хранящейся в Дрезденской галерее. Целью своего поступка они назвали привлечение внимания к проблеме изменения климата на планете.

Поначалу с вандалов хотели взыскать более 10 тыс. евро, которые должны были покрыть расходы на ремонт и возместить убытки из-за временного закрытия музея. В итоге эту сумму уменьшили почти вдвое. Уплатить ее необходимо до 1 марта 2025 года.

Напомним, в июне в Великобритании экоактивисты облили краской камни Стоунхенджа.