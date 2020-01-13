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В Удмуртии осудили кадастрового инженера, передавшего в частные руки почти гектар казённой земли

09:00, 13 января, 2020
Юрий Абашев
В Удмуртии осудили кадастрового инженера, передавшего в частные руки почти гектар казённой земли
09:00, 13 января, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#Завьялово
Фото: business-vector.info
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Мужчина внёс в план межевания ложные сведения.

Завьяловский район. Удмуртия. В Удмуртии кадастровый инженер присоединил к землям гражданина 700 квадратных метров казённой земли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе проверки установлено, что на основании государственного акта гражданин получил право собственности на землю в деревне Каменное Завьяловского района. В результате работы кадастрового инженера площадь участка в 2200 кв. м была увеличена ещё на 700 кв. м за счёт государственной земли. Специалист внёс в заключение к межевому плану обоснование, что в указанных границах участок используется более 15 лет.

За совершённое преступление кадастровому инженеру назначили административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Прокуратурой района в отношении кадастрового инженера возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ. Дело рассмотрено мировым судом судебного участка № 1 Завьяловского района, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30000 руб. Приняты меры к устранению нарушений.

09:00, 13 января, 2020
Юрий Абашев
75
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Завьялово

 

 

 


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