В Удмуртии осудили кадастрового инженера, передавшего в частные руки почти гектар казённой земли

Мужчина внёс в план межевания ложные сведения.

Завьяловский район. Удмуртия. В Удмуртии кадастровый инженер присоединил к землям гражданина 700 квадратных метров казённой земли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе проверки установлено, что на основании государственного акта гражданин получил право собственности на землю в деревне Каменное Завьяловского района. В результате работы кадастрового инженера площадь участка в 2200 кв. м была увеличена ещё на 700 кв. м за счёт государственной земли. Специалист внёс в заключение к межевому плану обоснование, что в указанных границах участок используется более 15 лет.

За совершённое преступление кадастровому инженеру назначили административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Прокуратурой района в отношении кадастрового инженера возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ. Дело рассмотрено мировым судом судебного участка № 1 Завьяловского района, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30000 руб. Приняты меры к устранению нарушений.