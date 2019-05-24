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Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:05, 24 мая, 2019
18:05, 24 мая, 2019
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#отдых\n#благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей недели от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-05-24.


Реконструкция:

На Центральной площади Ижевска установили бетонное основание сухого фонтана. Работы планируют завершить уже к 1 сентября. Также к этому сроку подрядчик намерен закончить реконструкцию участка от улицы Пушкинской до кинотеатра «Россия».

Пляжный сезон:

В Ижевске в начале июня откроют пляжный сезон. Перед этим воду в городском пруду проверят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, а пляж – сотрудники МЧС. На акватории пруда будет организовано дежурство спасателей и представителей ОСВОД.

Последствия ливня:

Сильный ливень обрушился на Удмуртию вечером накануне, 23 мая. Из-за капризов погоды самолет, летевший в Ижевск из Москвы, вынужденно сел в Нижнекамске. Кроме того, в столице Удмуртии провалился асфальт, остановилось движение трамваев и троллейбусов.

О погоде:

Ближайшей ночью в Удмуртии ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до -3, на почве - до -5 пяти градусов по Цельсию. Днем в субботу потеплеет до +14, в воскресенье – до +20 градусов.

18:05, 24 мая, 2019
323
0
#отдых\n#благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
МирТесен

 

 

 


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