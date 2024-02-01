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В Ижевске отменён режим повышенной готовности после ликвидации ЧС в районе улицы Дарьинской

11:34, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске отменён режим повышенной готовности после ликвидации ЧС в районе улицы Дарьинской
11:34, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
228
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#город\n#ЧС
Фото: ИА «Сусанин»
228
0

22 января здесь произошла авария на электросетях.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал постановление об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации ЧС. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Ижевска.

Режим повышенной готовности был введён вечером 22 января после того, как на улице Дарьинской произошло отключение электричества в результате аварии на сетях. Особый режим реагирования снят 31 января.

Электроснабжение района было восстановлено вечером 23 января.

11:34, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
228
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#город\n#ЧС