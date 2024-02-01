В Ижевске отменён режим повышенной готовности после ликвидации ЧС в районе улицы Дарьинской

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал постановление об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации ЧС. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Ижевска.

Режим повышенной готовности был введён вечером 22 января после того, как на улице Дарьинской произошло отключение электричества в результате аварии на сетях. Особый режим реагирования снят 31 января.

Электроснабжение района было восстановлено вечером 23 января.