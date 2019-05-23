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Похолодание придет в Удмуртию в пятницу

14:51, 23 мая, 2019
Ксения Чернова
14:51, 23 мая, 2019
Ксения Чернова
1676
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
Фото: pxhere.com
1676
0

Осадков в республике не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание придет в Удмуртию в пятницу, 24 мая. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, столбики термометров не поднимутся выше +6, +11 градусов по Цельсию.

Ближайшей ночью в республике ожидаются сильные дожди и грозы, при этом усилится ветер – его порывы достигнут скорости в 12-17 метров в секунду. В северных районах на почве возможны заморозки.

Днем в пятницу в республике осадков не ожидается. Сухими будут и выходные. В ночь на субботу прогнозируются заморозки в большинстве районов Удмуртии, но уже в субботу днем воздух прогреется до +9, +14 градусов по Цельсию, в воскресенье ожидается уже до +15, +20 градусов.

14:51, 23 мая, 2019
Ксения Чернова
1676
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
МирТесен

 

 

 


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