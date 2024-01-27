На карте Ижевска появятся улицы Уникальная, Лимонная и Созвездий

Ижевск. Удмуртия. Новые улицы в трех районах Ижевска получили названия. Документы об этом подписал глава города Дмитрий Чистяков.

Так, на карте Ленинского района появятся улицы «Желтая», «Лимонная», «Травяная» и «Оливковая». В поселке Люлли Первомайского района – «Природная», «Каскадная» и «Уникальная». А в Индустриальном районе новые улицы назвали «Архитектурная», «Созвездий» «1-я Ландшафтная», «2-я Ландшафтная», «3-я Ландшафтная», «4-я Ландшафтная», «5-я Ландшафтная», «6-я Ландшафтная», «7-я Ландшафтная» и «Художника Григория Чайникова». Кроме того, одному из проездов присвоено название проезд «Созвездий».

Постановления вступили в силу с момента официального опубликования. Главному управлению архитектуры и градостроительства Ижевска поручено внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в государственный адресный реестр.