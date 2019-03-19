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Удмуртия в минуту: переселение из аварийного жилья и наступление весны

18:00, 19 марта, 2019
18:00, 19 марта, 2019
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#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#ремонт дорог\n#новости\n#Ижевский зоопарк\n#происшествие\n#Картина дня\n#аварийное жилье
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Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочий вторник, 19 марта, подошёл к концу в Удмуртии. Встречаем вечер традиционным обзором самых интересных новостей дня.

Удмуртия в минуту: переселение из аварийного жилья и наступление весны

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-19.


Аварийное жильё:

4 604 человек расселят из аварийных домов в Удмуртии до 2025 года. В республике ликвидируют почти 83 тыс. квадратных метров ветхого жилья. На это потребуется 3,58 млрд рублей.

Деньги на ремонт:

В Удмуртии продолжат реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт дорог в этом году направят больше 1,67 млрд рублей. Большая часть средств поступит из федерального бюджета, остальное выделит республика.

Опасный кофе:

Ларёк известной сети кофеен «Кофе Лайк» у бизнес-центра «Медведь» на улице Пушкинской в Ижевске закрыли на 30 суток. Причиной стало отсутствие централизованного водоснабжения и канализации. Жалоба на предприятие общественного питания поступила от городских властей.

Весна пришла:

В зоопарке Удмуртии проснулся бурый медведь Гоша. В минувшую пятницу он впервые вышел на прогулку, в выходные тоже показался посетителям. Сотрудники учреждения уверены: по поведению именно этого косолапого можно судить о наступлении в республике весны.

18:00, 19 марта, 2019
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#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#ремонт дорог\n#новости\n#Ижевский зоопарк\n#происшествие\n#Картина дня\n#аварийное жилье

 

 

 


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