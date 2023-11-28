В Ижевске планируют разработать проект по сносу ряда аварийных домов в Ленинском районе

Ижевск. Удмуртия. Служба технологического обеспечения ЖКХ Ижевска ищет подрядчика на выполнение проекта по сносу аварийных домов в городке Машиностроителей и на улице Гагарина. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

От подрядчика требуется разработать проект организации работ по сносу трёх двухэтажных деревянных бараков, два из которых расположены в городке машиностроителей — дома №32 и №37, ещё один — на улице Гагарина, 53. Также в контракт входит одноэтажный каменный дом на улице Гагарина, 36. На каждое из зданий будет готовиться отдельный проект.

Начальная цена контракта составляет 100 900 рублей. В настоящий момент приём заявок от претендентов завершён. Идёт работа комиссии.

Напомним, вышеупомянутые бараки в городке машиностроителей ранее были включены в программу по расселению. Жители покинут их до конца 2024 года.