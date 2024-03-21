На улице Горького в Ижевске снесут двухэтажный барак 1937 года постройки

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определён подрядчик на снос двухэтажного деревянного барака на улице Горького, введённого в эксплуатацию ещё в 1937 году. Данные опубликованы на портале госзакупок.

Начальная цена контракта на снос дома составляла 1 284 583 рубля. На аукцион заявилось три участника. Победитель предложил выполнить работы за 546 062 рубля.

В проектной документации указывается, что дом №27а по улице Максима Горького последний раз капитально ремонтировали в 1982 года. За годы службы произошло значительное разрушение фундамента и отдельно стоящих фундаментов перекрытий, образовались биологическое и энтомологическое поражение древесины стен и оконных заполнений. Несущие конструкции потеряли свои свойства.

Обследование жилого дома производилось ещё в 2012 году. В 2024 году его признали аварийным.

Снос дома должен начаться со 2 мая и завершиться до 31 июля 2024 года.