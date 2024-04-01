Более 1 800 жителей Удмуртии осталось расселить из ветхого жилья в рамках региональной программы

Ижевск. Удмуртия. В пяти районах Удмуртии и в двух городах завершена программа по расселению аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Согласно действующей региональной программе, расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2027 года. На данный момент свои жилищные условия смогли улучшить 4 600 человек, ещё 1821 ждёт своей очереди. Остаётся расселить 24,5 тысячи кв. м жилья.

На данный момент мероприятия завершены в Воткинске, Глазове, а также Алнашском, Кизнерском, Вавожском, Сюмсинском и Увинском районах. Также расселение завершается в Сарапуле, Малопургинском, Кезском, Игринском и Юкаменском районах. Труднее дела обстоят в Ижевске, Завьяловском, Ярском, Балезинском и Камбарском районах.

«По окончанию данной программы мы планируем перейти в следующую, которая предусматривает расселение непригодного для проживания жилья, признанного аварийным в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. В ходе ее реализации нужно будет переселить 4623 человека из 362 МКД в 28 муниципалитетах», – сообщила и. о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Ольга Дубовцева.