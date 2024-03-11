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Суд обязал руководство Игринского района снести аварийные дома

11:50, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Суд обязал руководство Игринского района снести аварийные дома
11:50, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
547
0
#Игра\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
Фото: ИА «Сусанин»
547
0

8 расселённых зданий продолжали стоять.

Игра. Удмуртия. Администрацию Игринского района обязали через суд снести аварийные дома, которые ранее были расселены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Надзорный орган проверил исполнение районной администрацией законодательства о переселении граждан из аварийного жилья. Было выявлено, что 8 признанных аварийными и подлежащими к сносу многоквартирных домов продолжают стоять несмотря на то, что жильцов расселили. Мер по сносу районной администрацией не принималось.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности по демонтажу домов. Требования удовлетворены в полном объёме.

11:50, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
547
0
#Игра\n#Удмуртия\n#аварийное жилье