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Более 4,5 тыс жителей Удмуртии расселят из аварийных домов в ближайшие 6 лет

12:00, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
12:00, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
59
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#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#аварийное жилье
Фото: susanin.news
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На эти цели республика получит из федерального бюджета 3,5 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Более 4 604 человек расселят из аварийных домов в Удмуртии в период 2019-2025 годов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, за это время будет ликвидировано более 82 759 квадратных метров ветхого жилья, которые признаны такими до 1 января 2017 года.

В Можге, Можгинском, Селтинском, Вотскинском и Сарапульском районах нет «аварийного жилищного фонда признанного таковым на этот период».

Для реализации программы переселения из аварийного жилья Удмуртии из федерального бюджета выделят 3 млрд 472,16 млн рублей. Республиканское софинансирование составит 107,38 млн рублей.

Отметим, что Удмуртия будет принимать участие в федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Переселение будет осуществляться в рамках действующих положений Жилищного кодекса Российской Федерации:

- гражданам, проживающим в аварийных домах по договору социального найма, будут предоставляться равнозначные жилые помещения по договору социального найма;

- собственникам будет предложено денежного возмещения или равноценное жилье.

Напомним, ранее глава Ижевска заявлял, что столице Удмуртии аварийными признаны 109 домов, в которых проживает 908 семей.

12:00, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
59
0
#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#аварийное жилье

 

 

 


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