Более 4,5 тыс жителей Удмуртии расселят из аварийных домов в ближайшие 6 лет

На эти цели республика получит из федерального бюджета 3,5 млрд рублей.
Ижевск. Удмуртия. Более 4 604 человек расселят из аварийных домов в Удмуртии в период 2019-2025 годов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, за это время будет ликвидировано более 82 759 квадратных метров ветхого жилья, которые признаны такими до 1 января 2017 года.
В Можге, Можгинском, Селтинском, Вотскинском и Сарапульском районах нет «аварийного жилищного фонда признанного таковым на этот период».
Для реализации программы переселения из аварийного жилья Удмуртии из федерального бюджета выделят 3 млрд 472,16 млн рублей. Республиканское софинансирование составит 107,38 млн рублей.
Отметим, что Удмуртия будет принимать участие в федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Переселение будет осуществляться в рамках действующих положений Жилищного кодекса Российской Федерации:
- гражданам, проживающим в аварийных домах по договору социального найма, будут предоставляться равнозначные жилые помещения по договору социального найма;
- собственникам будет предложено денежного возмещения или равноценное жилье.
Напомним, ранее глава Ижевска заявлял, что столице Удмуртии аварийными признаны 109 домов, в которых проживает 908 семей.