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В Ижевске разработают проекты по сносу восьми расселённых домов

16:45, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске разработают проекты по сносу восьми расселённых домов
16:45, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
814
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
Фото: ИА «Сусанин»
814
0

Аварийные здания находятся в разных частях города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определён подрядчик на разработку проектов организации работ по сносу восьми аварийных домов. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок.

Начальная цена выполнения работ составляла 150 690 рублей. Победитель аукциона предложил свою цену — 62 400 рублей. Поставленную задачу подрядчик — строительно-производственное объединение «Урал» — должен выполнить в течение 45 дней с момента заключения контракта.

Сносу подлежат дома по следующим адресам:

·        пер. 2-й Тракторный, 2а;

·        7 км Як-Бодьинского тракта, 14;

·        улица 8-я Малиновая гора, 26;

·        посёлок Машиностроителей, 11;

·        посёлок Машиностроителей, 51;

·        посёлок Машиностроителей, 53;

·        улица Песочная, 45;

·        улица Степная, 22.

16:45, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
814
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье