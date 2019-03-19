Весна пришла: бурый медведь Гоша проснулся в зоопарке Удмуртии

Сотрудники зоопарка судят о наступлении весны именно по поведению этого медведя.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии проснулся бурый медведь Гоша. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Сотрудники зоопарка судят о наступлении весны именно по поведению этого медведя.

«В пятницу Гоша впервые вышел на прогулку. Небольшую, получасовую. Подышал свежим воздухом, прогулялся вдоль скал, попробовал было пройтись по снегу, но утонул в снежной пуховой перине», - отметили сотрудники.

В выходные косолапый продолжил свои прогулки.

Напомним, в ноябре Гоша последним улёгся спать, возвестив о наступлении зимы.