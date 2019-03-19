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Весна пришла: бурый медведь Гоша проснулся в зоопарке Удмуртии

12:23, 19 марта, 2019
Ксения Чернова
12:23, 19 марта, 2019
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#погода\n#животные\n#Удмуртия\n#весна\n#Ижевский зоопарк
Фото: vk.com/club_udm_zoo
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Сотрудники зоопарка судят о наступлении весны именно по поведению этого медведя.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии проснулся бурый медведь Гоша. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Сотрудники зоопарка судят о наступлении весны именно по поведению этого медведя.

«В пятницу Гоша впервые вышел на прогулку. Небольшую, получасовую. Подышал свежим воздухом, прогулялся вдоль скал, попробовал было пройтись по снегу, но утонул в снежной пуховой перине», - отметили сотрудники.

В выходные косолапый продолжил свои прогулки.

Напомним, в ноябре Гоша последним улёгся спать, возвестив о наступлении зимы.

12:23, 19 марта, 2019
Ксения Чернова
25
0
#Ижевск\n#погода\n#животные\n#Удмуртия\n#весна\n#Ижевский зоопарк

 

 

 


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