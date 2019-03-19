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Более 1,5 млрд рублей направят на ремонт дорог Удмуртии по федеральному проекту

08:30, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
08:30, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
192
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ремонты\n#новости\n#дороги Удмуртии\n#деньги\n#ремонт
Фото: susanin.news
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964,6 млн рублей поступит из федерального бюджета, 710 млн рублей выделит республика.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на ремонт дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году направят 1 млрд 674 млн рублей. Как сообщает региональный офис нацпроекта, это почти на 15% больше, чем в 2018 году.

Большая часть средств поступит из федерального бюджета – 964,6 млн рублей, 710 млн рублей выделит республика.

Если в прошлом году было отремонтировано 63 участка городских улиц и загородных трасс, то на 2019 год запланирован 91 объект. Общая протяженность обновленного покрытия составит 134,5 км.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, отдельное внимание будет уделено дорогам на севере республики: Игра-Глазов, Дебесы-Кез, Глазов-Яр-Пудем и другим.

«Они не входят в территорию Ижевской агломерации и поэтому мы не смогли включить их в приоритетный проект в прошлом году, там условия были в пределах 100 км от Ижевска. В этом году таких ограничений нет. Что касается местных дорог, мы подключили к нацпроекту не только столицу региона, но и малые города: Сарапул, Воткинск, Можгу, Камбарку, а также Завьяловский район – всего около 40 км, из них 25 – в Ижевске», - сказал Горбачев.

Также планируется установка 4 светофоров в Ижевске, освещение 2 участков загородных трасс, установка 6 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

08:30, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
192
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ремонты\n#новости\n#дороги Удмуртии\n#деньги\n#ремонт

 

 

 


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