11 бесхозных прудов в Удмуртии на время паводка закрепят за главами муниципальных образований

Пруды обретут своих владельцев до конца марта.

Ижевск. Удмуртия. На период весеннего половодья 11 бесхозных прудов в Удмуртии закрепят за главами муниципальных образований. Водоемы обретут своих владельцев до 27 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Как рассказали в пресс-службе главы и правительства региона, такие пруды находятся в Завьяловском, Кизнерском, Ярском районах, по два в Камбарском, Селтинском и четыре в Якшур-Бодьинском районе.

Кроме того, по информации регионального МЧС, на территории Удмуртии насчитывается 216 гидротехнических сооружений, 43 из которых являются потенциально опасными.

Напомним, весеннее половодье начнется в республике в первой декаде апреля. В зоны возможного подтопления могут попасть 24 населенных пункта. Для контроля за ситуацией задействовано 16 гидропостов, на реках определено 9 затороопасных участков, где проведут взрывные работы.

Группа реагирования при ЧС составит почти 10 тыс. человек, будет задействовано 906 автомобилей, 3 беспилотные авиационные системы.

Ранее сообщалось, что все бесхозные пруды в Удмуртии планируют передать в добрые руки. Те водоемы, которым хозяев не найдут, могут ликвидировать.