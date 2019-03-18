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11 бесхозных прудов в Удмуртии на время паводка закрепят за главами муниципальных образований

17:50, 18 марта, 2019
Анна Торхова
17:50, 18 марта, 2019
Анна Торхова
260
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#Ижевск\n#Камбарка\n#Якшур-Бодья\n#паводок\n#Удмуртия\n#потоп\n#пруды\n#Завьялово
Фото: pixabay.com
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Пруды обретут своих владельцев до конца марта.

Ижевск. Удмуртия. На период весеннего половодья 11 бесхозных прудов в Удмуртии закрепят за главами муниципальных образований. Водоемы обретут своих владельцев до 27 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Как рассказали в пресс-службе главы и правительства региона, такие пруды находятся в Завьяловском, Кизнерском, Ярском районах, по два в Камбарском, Селтинском и четыре в Якшур-Бодьинском районе.

Кроме того, по информации регионального МЧС, на территории Удмуртии насчитывается 216 гидротехнических сооружений, 43 из которых являются потенциально опасными.

Напомним, весеннее половодье начнется в республике в первой декаде апреля. В зоны возможного подтопления могут попасть 24 населенных пункта. Для контроля за ситуацией задействовано 16 гидропостов, на реках определено 9 затороопасных участков, где проведут взрывные работы.

Группа реагирования при ЧС составит почти 10 тыс. человек, будет задействовано 906 автомобилей, 3 беспилотные авиационные системы.

Ранее сообщалось, что все бесхозные пруды в Удмуртии планируют передать в добрые руки. Те водоемы, которым хозяев не найдут, могут ликвидировать.

17:50, 18 марта, 2019
Анна Торхова
260
0
#Ижевск\n#Камбарка\n#Якшур-Бодья\n#паводок\n#Удмуртия\n#потоп\n#пруды\n#Завьялово

 

 

 


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