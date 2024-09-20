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Власти Ижевска объяснили причину потопа на обновлённом участке улицы Ленина

11:20, 20 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Власти Ижевска объяснили причину потопа на обновлённом участке улицы Ленина
11:20, 20 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
343
0
#Ижевск\n#ремонт дорог\n#потоп
Фото: vk.com/zlou18
343
0

Работы здесь не завершены, просят подождать до конца сентября.

Ижевск. Удмуртия. Накануне, вечером 19 сентября, над Ижевском прошёл небольшой дождь. Но в соцсетях горожане зафиксировали печальное зрелище — капитально ремонтируемая улица Ленина оказалась затопленной как на тротуарах, так и на проезжей части.

Горожане обратились с вопросом на странице главы города Дмитрия Чистякова в соцсетях — как же это возможно, что столь распиаренный ремонт, идущий с начала лета, не оправдывает испытание непогодой. Ответ дал официальный аккаунт администрации Ижевска.

«Благоустройство улицы Ленина ещё не завершено, в районе перекрёстка с улицей Коммунаров уложен только нижний слой асфальта, разуклонка покрытия на данный момент не выполнена, что способствует скоплению воды в сильный дождь. Дополнительно в течение 2 недель запланирована прочистка ливневых решёток, колодцев и коллекторов на улице Ленина и на улице Коммунаров», — говорится в сообщении.

Напомним, по контракту работы на Ленина могут продолжаться до конца сентября.

11:20, 20 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
343
0
#Ижевск\n#ремонт дорог\n#потоп