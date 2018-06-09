В Удмуртии пристроят в добрые руки все бесхозные пруды

Водоемы будут оформлять в собственность муниципальных образований.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии планируют отдать в добрые руки все бесхозные пруды. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Бесхозные пруды будут оформлять в собственность муниципальных образований. Те водоемы, которым хозяев не найдут, могут ликвидировать. Так же планируется поступать и с бесхозными гидротехническими сооружениями.

«Также до следующего паводкового периода ответственным службам предстоит организовать ремонт и безаварийную эксплуатацию ГТС, находящихся в собственности муниципальных образований, провести работы по очистке русел рек, водопропускных коллекторов и укреплению дамб», - говорится в сообщении региональных властей.

Не исключено, что в Удмуртии появится госпрограмма по водохозяйственной деятельности с мероприятиями защиты населенных пунктов от паводков.

Напомним, в этом году из-за паводка 30 апреля начались подтопления в нескольких населенных пунктах Удмуртии. В связи с этим были введены режимы ЧС в Можге и Кизнере. После нормализации обстановки их сняли.