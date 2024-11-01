Производящая супы компания из Златоуста наводнила борщом жилые дома

Златоуст. Челябинская область. Подвалы жилых домов в Златоусте Челябинской области затопило борщом, который варит расположенная по соседству промышленная компания. Потоп произошел 27 октября из-за коммунальной аварии, птшет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Ural Mash.

Красный бульон, в котором плавала свекла, заметили жильцы во дворах. Через общую канализацию отходы всплыли наружу, когда забились коллекторы. Борщ плавает во дворах и подвалах, в округе витает запах прокисшего супа. Жидкость пытается откачать «Водоканал», в ситуации разбирается Следственный комитет, а пока жители без особого успеха проветривают подъезды и квартиры.