Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 14 марта, стало известно, что в этом году на Центральной площади Ижевска не будет проводиться массовых гуляний. Связано это работами по реконструкции территории. На время ремонта площадь обнесут забором. Власти предполагают, что праздники можно проводить на набережной городского пруда.

Удмуртия в минуту: закрытие Центральной площади Ижевска и обманутые браконьеры Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-14.

Аварийное жильё:

В Ижевске из аварийных домов необходимо переселить порядка 900 семей. В прошлом году новое жильё получили 23 семьи. На эти цели потратили 24 миллиона рублей. В этом году работа по переселению будет продолжена.

ДТП:

Два автобуса столкнулись на Воткинском шоссе в Ижевске. Дорожная авария произошла вечером накануне, 13 марта. Водитель одного из транспортных средств не соблюдал безопасную дистанцию. В аварии травмы получила пассажирка второго автобуса.

Обманули охотников:

Браконьеров из Пермского края поймали в Удмуртской Республике на макет лося. Мужчины охотились в темноте в заказнике «Чекеровский». После того, как они выстрелили в макет сохатого, их задержали сотрудники полиции. По факту случившегося возбудили уголовное дело.