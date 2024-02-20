Порядок составления акта добычи волка утвердили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Благодаря вмешательству природоохранного прокурора в Удмуртии утвердили порядок составления акта добычи волка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, с обращением в ведомство обратился охотник.

Прокурорская проверка установила, что на территории Удмуртии отсутствует правовой документ, регулирующий вопросы выдачи актов добычи волка на территории общедоступных охотничьих угодий, тем самым нарушаются права охотпользователей, осуществляющих добычу охотничьих ресурсов.

При этом создавались препятствия в единообразном регулировании отношений в сфере осуществления охоты и сохранении охотничьих ресурсов и условий проявления возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц.

В связи с этим природоохранный прокурор внёс представление об устранении нарушений законодательства. После рассмотрения мер прокурорского реагирования утверждён порядок составления акта добычи волка, правовой пробел в регулировании общественных отношений устранен.