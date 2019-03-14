Более 900 семей надо переселить из аварийного жилья в Ижевске

На 1 января 2017 года в столице Удмуртии ветхими признаны 109 домов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 1 января 2017 года признаны аварийными 109 домов. Как рассказал глава города Олег Бекмеметьев во время совещания по итогам социально-экономического развития города, в них проживает 908 семей.

«По федеральной программе нам удалось переселить жителей домов, которые были признаны аварийными на 1 января 2012 года. В 2018 году программа по переселению из ветхого жилья была приостановлена, но мы не прекращали работу и в 2018 году за счет муниципального бюджета мы расселили 23 семьи на общую сумму более 24 млн рублей», - сказал Олег Бекмеметьев.

С 2019 года программа по переселению из аварийного и ветхого жилья возобновилась.