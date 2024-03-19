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Сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь утвердили в Удмуртии

17:56, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь утвердили в Удмуртии
17:56, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Удмуртия\n#Минприроды Удмуртии\n#охота
Фото: unsplash.com (Sebastian Pociecha)
18
0

В южной зоне региона охотиться можно будет уже с 20 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили сроки весенней охоты. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

Указ утвердили 15 марта 2024 года. Теперь охотиться на боровую и водоплавающую дичь в южной зоне региона можно с 20 по 29 апреля. Для северной зоны действуют сроки с 25 апреля по 4 мая.

Отстреливать селезней уток с использованием живых подсадных уток в Удмуртии разрешается с 15 апреля по 14 мая.

Узнать, к какой зоне принадлежит тот или иной район, можно по ссылке. Информация о выдаче физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов находится на сайте Минприроды Удмуртии. 

17:56, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Удмуртия\n#Минприроды Удмуртии\n#охота