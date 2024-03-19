Сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь утвердили в Удмуртии

В южной зоне региона охотиться можно будет уже с 20 апреля.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили сроки весенней охоты. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.
Указ утвердили 15 марта 2024 года. Теперь охотиться на боровую и водоплавающую дичь в южной зоне региона можно с 20 по 29 апреля. Для северной зоны действуют сроки с 25 апреля по 4 мая.
Отстреливать селезней уток с использованием живых подсадных уток в Удмуртии разрешается с 15 апреля по 14 мая.
Узнать, к какой зоне принадлежит тот или иной район, можно по ссылке. Информация о выдаче физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов находится на сайте Минприроды Удмуртии.