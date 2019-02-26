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Детям в Удмуртии закрыли вход в кальянные

11:50, 26 февраля, 2019
Дарья Саушина
11:50, 26 февраля, 2019
Дарья Саушина
189
0
#дети\n#здоровье\n#безопасность\n#Госсовет Удмуртии\n#подростки
Фото: pixabay.com
189
0

Соответствующие изменения в законодательство внесли депутаты Госсовета Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии запретили несовершеннолетним посещение кальянных и заведений, где можно курить электронные сигареты. Такие изменения в законодательство внесли на сессии регионального парламента во вторник, 26 февраля.

Как рассказала заместитель председателя Госсовета Надежда Михайлова, в настоящее время отдых в кальянных достаточно популярен у школьников, ребята ходят туда целыми классами. По ее словам, несмотря на использование одноразовых мундштуков, существует риск возникновения различных заболеваний: от бактериальной инфекции до гепатита. «Детей нужно от этого ограждать», - подчеркнула Михайлова.

За запрет посещения несовершеннолетними кальянных проголосовали 50 депутатов, 1 – воздержался.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, по данным глобального обследования потребления табака среди молодёжи (GYTS 2015), в России потребляют табачные изделия 15,1% подростков в возрасте 13-15 лет. При этом 2,7% потребляют некурительные табачные изделия.

11:50, 26 февраля, 2019
Дарья Саушина
189
0
#дети\n#здоровье\n#безопасность\n#Госсовет Удмуртии\n#подростки

 

 

 


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