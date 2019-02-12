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В 2018 году количество браков в Удмуртии сократилось, а число разводов выросло

11:15, 12 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
11:15, 12 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
407
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика\n#брак\n#развод
Фото: pixabay.com
407
0

Такие данные привёл Удмуртстат.

Ижевск. Удмуртия. На территории Удмуртии в 2018 году сократилось количество браков и возросло количество разводов в сравнении с 2017 годом. Об этом сообщил Удмуртстат во вторник, 12 февраля.

В 2018 году в Удмуртии было зарегистрировано 8563 брака, это на 1073 меньше, чем в 2017 году, а количество актов о расторжении брака увеличилось на 105 и составило 5370 записей. В течение года интенсивность заключения браков неравномерна, например, в июле желающих зарегистрировать брак было в пять раз больше, чем в мае.

В преддверии «Дня Святого Валентина» Удмуртстат пожелал гражданам республики любой возрастной группы любви и теплоты, заботы и внимания.

11:15, 12 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
407
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика\n#брак\n#развод

 

 

 


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