Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг «Сусанин» рассказал, что пожарные в Сарапуле в новогоднюю ночь спасли 16 человек. Поздно вечером 31 декабря в одной из квартир пятиэтажного дома произошло короткое замыкание. Оно стало причиной пожара. Выбраться жильцам из задымленного подъезда помогли спасатели.

Удмуртия в минуту: спасение людей в Сарапуле и "Всемирный день пельменя" Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-10.

Лучшая моноёлка:

Главный символ Нового года в Сарапуле претендует на звание самой красивой ёлки в моногородах. Конкурентом удмуртского города стали Кумертау, Нижний Тагил и другие участники конкурса.

Медики без зарплаты:

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы медперсоналу. Деньги не могли получить сотрудники Якшур-Бодьинской районной больницы. Сумма задолженности составила более полумиллиона рублей.

Наказание:

Группа наркодиллеров отправится в колонию в Удмуртии. Избежать тюремного заключения удалось только одному из 10 злоумышленников.

День пельменя:

Ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдёт в Удмуртии. Он стартует 1 февраля. Гостей ждут удмуртские игры, мастер-классы, танцевальный марафон и другие развлечения.