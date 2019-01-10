9 наркодилеров из Удмуртии и Украины отправили в тюрьму

Они получили различные сроки, от 4 до 6 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии организованной группе наркодилеров, состоящей из 10 человек, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что семеро жителей Украины и трое жителей Удмуртии распространяли синтетические наркотики путем тайников в течение 2016 года. О месте нахождения закладок сообщали через «Киви-кошелек».

В августе 2016 года преступников удалось задержать. Все обвиняемые полностью признали вину.

9 членов группы приговорены к реальным срокам: от 4 до 6 лет в исправительной колонии строгого режима.

«Один член группы с учетом роли и степени общественной опасности совершенного преступления получил условное лишение свободы», - говорится в сообщении ведомства.