«Пельмешки» и «Рэпушки»: что ждёт гостей гастрофестиваля в Удмуртии

Фестиваль «Всемирный день пельменя» стартует в Ижевске 1 февраля

Ижевск. Удмуртия. Ежегодный этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдёт в Удмуртии с 1 по 9 февраля. По словам организаторов праздника, в 2019 году мероприятия фестиваля создадут «Выль сямен» (Новую историю).

Главная тема фестиваля - связь поколений. Традиционно состоятся кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы, удмуртские забавы и спортивные состязания с пельменной тематикой, фолк-фестиваль, ярмарка-продажа кулинарной продукции и изделий декоративно-прикладного искусства, а также вручение национальной премии «Золотой пельнянь».

При этом программа фестиваля 2019 года содержит ряд нововведений:

- Проект «Юмшан». На открытых площадках города и во дворах символы фестиваля «Пельмешки» будут встречать гостей и играть с ними в старинные удмуртские игры «на новый лад».

- Фотопроект «Зеркало». Участникам предложат найти в своих архивах фотографию, которой не менее 20 лет и сделать её новую экспозицию в современном ракурсе.

- Марафон «Танцуй пока молодой». Создание массового танца под гимн фестиваля 2019 года. Для участников из других регионов предлагается записать видео танца, лучшие из которых также будут показаны на экране в день фестиваля.

- Музыкальный проект «Рэпушки». Данный проект покажет схожесть песенного искусства истории и современности. В рамках проекта 9 февраля будет устроен финальный баттл между частушками и рэпом.

- Мастер-классы по лепке пельменей «Новая история». Традиционные мастер-классы по лепке национальных блюд пельменного типа соберут участников в связке поколений.

- Творческие мастерские «Семейное ремесло». Серия творческих встреч, в ходе которых мастера научат своему ремеслу новое поколение. Запланированы мастер-классы по прядению, созданию монист, резке по дереву, гончарному мастерству, песенные и танцевальные мастерские.

- «Гастрономический баттл» по приготовлению и дегустации блюд разных поколений.

Напомним, «Всемирный день пельменя» проводится ежегодно с 2015 года в рамках развития бренда «Удмуртия - родина пельменей!» и направлен на развитие позитивного имиджа региона и пропаганду удмуртской национальной культуры. Мероприятия без возрастных ограничений.