Новогодняя ёлка в Сарапуле претендует на звание самой красивой моноёлки

Конкурсная комиссия отобрала фотографии из 9 городов.

Сарапул. Удмуртия. Главный символ Нового года в Сарапуле может стать самой красивой моноёлкой. Об этом пишут в группе «Диалог 319» в соцсети Вконтакте.

Всего конкурсная комиссия отобрала 9 фотографий ёлок в моногородах: Кумертау, Кувшиново, Нижнем Тагиле, Армянске, Соль-Илецке, Донецке, Нытве, Дорогобуже и Сарапуле.

Победитель станет известен по итогам народного голосования, которое продлится до следующей недели. В настоящее время лидирует Сарапул.