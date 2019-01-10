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Новогодняя ёлка в Сарапуле претендует на звание самой красивой моноёлки

14:27, 10 января, 2019
Анна Торхова
14:27, 10 января, 2019
Анна Торхова
1179
0
#Сарапул\n#Новый год\n#конкурс\n#Удмуртия
Фото: vk.com/sarapul_one
1179
0

Конкурсная комиссия отобрала фотографии из 9 городов.

Сарапул. Удмуртия. Главный символ Нового года в Сарапуле может стать самой красивой моноёлкой. Об этом пишут в группе «Диалог 319» в соцсети Вконтакте.

Всего конкурсная комиссия отобрала 9 фотографий ёлок в моногородах: Кумертау, Кувшиново, Нижнем Тагиле, Армянске, Соль-Илецке, Донецке, Нытве, Дорогобуже и Сарапуле.

Победитель станет известен по итогам народного голосования, которое продлится до следующей недели. В настоящее время лидирует Сарапул.

14:27, 10 января, 2019
Анна Торхова
1179
0
#Сарапул\n#Новый год\n#конкурс\n#Удмуртия

 

 

 


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