Медперсоналу одной из больниц Удмуртии задолжали почти 560 тыс рублей по зарплате

По данному факту возбудили уголовное дело.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы медперсоналу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

По данным следствия, с января 2018 года до настоящего времени руководство Якшур-Бодьинской районной больницы частично не выплачивало зарплату своим сотрудникам. Сумма задолженности составила почти 560 тыс. рублей. Также персоналу не платили установленные законом выплаты за спецпитание – порядка 165 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают всех потерпевших, запланированы допросы работников и администрации больницы, изъятие документации.

За совершенное преступления предусмотрено наказание до 1 года лишения свободы.