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Медперсоналу одной из больниц Удмуртии задолжали почти 560 тыс рублей по зарплате

15:25, 10 января, 2019
Диана Ворончихина
15:25, 10 января, 2019
Диана Ворончихина
1141
0
#зарплата\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#новости\n#врачи\n#врач\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг
Фото: pixabay.com
1141
0

По данному факту возбудили уголовное дело.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы медперсоналу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

По данным следствия, с января 2018 года до настоящего времени руководство Якшур-Бодьинской районной больницы частично не выплачивало зарплату своим сотрудникам. Сумма задолженности составила почти 560 тыс. рублей. Также персоналу не платили установленные законом выплаты за спецпитание – порядка 165 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают всех потерпевших, запланированы допросы работников и администрации больницы, изъятие документации.

За совершенное преступления предусмотрено наказание до 1 года лишения свободы.

15:25, 10 января, 2019
Диана Ворончихина
1141
0
#зарплата\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#новости\n#врачи\n#врач\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг

 

 

 


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