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Удмуртия в минуту: спасение 300-летней сосны и падение цен на авиабилеты «Ижавиа» и «РусЛайн»

18:00, 30 августа, 2018
Диана Ворончихина
18:00, 30 августа, 2018
Диана Ворончихина
595
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#Ижевск\n#погода\n#Ижавиа\n#Аэрофлот\n#авария\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#происшествие\n#Картина дня\n#погода в Ижевске
Фото: susanin.news
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Видеообзор самых интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. В традиционном обзоре новостей «Сусанина»: спасение 300-летней сосны, падение цен на авиабилеты «Ижавиа» и «РусЛайн», легковушка против троллейбуса, «Читай, Ижевск!», погода 1 сентября в Удмуртии.

Удмуртия в минуту: спасение 300-летней сосны и падение цен на авиабилеты "Ижавиа" и "РусЛайн"

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

300-лтеняя сосна

300-летнюю сосну в деревне Большой Кияик Завьяловского района стали топорами разбирать на сувениры. Чтобы защитить туристический памятник власти муниципалитета намерены разработать проект по сохранению дерева.

Падение цен на авиабилеты

«Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на рейсы по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск после появления в Удмуртии «Аэрофлота». Уже в конце октября до столицы можно долететь заплатив за билет чуть меньше трех тысяч рублей.

Легковушка против троллейбуса

Пьяный водитель легковушки без прав врезался в троллейбус в Ижевске. Автомобилист получил травму. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

«Читай, Ижевск!»

Большой книжный праздник «Читай, Ижевск» в шестой раз пройдет в столице Удмуртии. Мероприятия состоятся в следующие выходные в фан-зоне. В этом году гости фестиваля смогут погрузиться в культуры разных народов.

Погода 1 сентября

Начало осени в Удмуртии будет теплым. По сведениям синоптикам, утром 1 сентября будет прохладно, днем температура поднимется до плюс 22 градусов, вечером в некоторых районах республики пройдут дожди.

18:00, 30 августа, 2018
Диана Ворончихина
595
0
#Ижевск\n#погода\n#Ижавиа\n#Аэрофлот\n#авария\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#происшествие\n#Картина дня\n#погода в Ижевске

 

 

 


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