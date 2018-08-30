«Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на билеты после появления в Удмуртии «Аэрофлота»

В конце октября из Ижевска в Москву можно улететь, заплатив за билет чуть меньше 3 тыс. рублей.
Ижевск. Удмуртия. Авиакомпании «Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на рейсы по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск после появления в Удмуртии нового перевозчика - «Аэрофлота». Так, 29 октября, из столицы республики в Москву можно улететь, заплатив за билет чуть меньше 3 тыс. рублей. По такой же цене продаются билеты в обратном направлении.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» предлагает своим клиентам тарифы, начиная от 3,7 тыс. рублей, а «Ижавиа» и «РусЛайн» продавали билет от 6,7 и 5,9 тыс. рублей.
Спустя сутки конкуренты «Аэрофлота» снизили цены на тарифы. Билеты на 29 октября по тарифу «эконом-лайт» (Ижавиа) и «лайт» (РусЛайн) стоят 2,9 (вечерний рейс) и 2,9 тыс. рублей. У «РусЛайна» багаж в стоимость самого дешевого билета не входит, однако тариф «классик» стоимостью 3399 рублей уже включает в себя багаж до 23 кг.
«Ижавиа» за 2,9 тыс. рублей позволит пронести на борт до 5 кг ручной клади и до 23 кг багажа.
Напомним, что вчера стали известны цены на перелеты, которые предлагает «Аэрофлот». Тариф «эконом бюджет» стоит 3,7 тыс. рублей.
Падение железного занавеса
По словам главы аналитической службы Олега Пантелеева, реальная возможность привлечь авиакомпании, которые будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапу, Минеральные Воды (в туристический сезон), есть у большинства региональных аэропортов. При этом, как показывает практика, рост конкуренции практически всегда приводит к существенному снижению уровня тарифов на той или иной линии.