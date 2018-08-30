«Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на билеты после появления в Удмуртии «Аэрофлота»

В конце октября из Ижевска в Москву можно улететь, заплатив за билет чуть меньше 3 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпании «Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на рейсы по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск после появления в Удмуртии нового перевозчика - «Аэрофлота». Так, 29 октября, из столицы республики в Москву можно улететь, заплатив за билет чуть меньше 3 тыс. рублей. По такой же цене продаются билеты в обратном направлении.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» предлагает своим клиентам тарифы, начиная от 3,7 тыс. рублей, а «Ижавиа» и «РусЛайн» продавали билет от 6,7 и 5,9 тыс. рублей.

Спустя сутки конкуренты «Аэрофлота» снизили цены на тарифы. Билеты на 29 октября по тарифу «эконом-лайт» (Ижавиа) и «лайт» (РусЛайн) стоят 2,9 (вечерний рейс) и 2,9 тыс. рублей. У «РусЛайна» багаж в стоимость самого дешевого билета не входит, однако тариф «классик» стоимостью 3399 рублей уже включает в себя багаж до 23 кг.

«Ижавиа» за 2,9 тыс. рублей позволит пронести на борт до 5 кг ручной клади и до 23 кг багажа.

Напомним, что вчера стали известны цены на перелеты, которые предлагает «Аэрофлот». Тариф «эконом бюджет» стоит 3,7 тыс. рублей.