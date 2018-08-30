Более сотни мероприятий приготовили для фестиваля «Читай, Ижевск!»

Открытие ЧИЖа состоится 7 сентября в фан-зоне парка имени Кирова.

Ижевск. Удмуртия. Шестой фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдёт с 7 по 9 сентября в фан-зоне парка имени Кирова. Как сообщила директор центральной библиотечной системы города Светлана Гусева, учитывая мнение горожан, в 2018 году фестиваль сделали в формате путешествия в миры культуры разных народов.

Это виртуальное путешествие запланировано по семи «маршрутам»:

- «ЧИЖэлита» - встречи с известными деятелями культуры, среди которых писатели и поэты Майя Кучерская, Дмитрий Воденников, Марина Москвина и Евгений Чеширко;

- «ЧИЖорные ряды» - книжная ярмарка, в которую заявились удмуртские и московские издательства;

- «ЧИЖмудрИЖъ» - интеллектуальные активности. Мастер-классы по копирайтингу, финансовой грамотности, литературному мастерству, а также по туризму - про путешествия и что необходимо взять с собой;

- «ПерепеЧИЖ» - концерты фольклорных коллективов, презентация туристических маршрутов по Ижевску и Удмуртии;

- «МастерЧИЖ» - открытые мастерские, обучение различным художественным практикам. Пространство фан-зоны позволяет провести не только маленькие мастер-классы, но и масштабные. «Они больше подойдут для мальчиков, когда нужно взять в руки молоток, пилу», - рассказала Светлана Гусева.

- «ЧИЖики» - интерактивная познавательная площадка для детей. Выставки детской литературы, чтения с фонариком, уроки скорочтения;

- «БИБЛИОН 23’18» - презентационных стенд муниципальных библиотек. Здесь можно будет узнать о тех активностях и тех смыслах, которые предоставляют современные библиотеки Ижевска.

«Фестивалю шестой год, и уже есть определённая традиция. Мы сохраняем открытый формат фестиваля - каждый горожанин, которому есть, что презентовать - может на него заявиться и принять участие не только в качестве зрителя, но и организатора площадки», - призвала ижевчан проявить свою активную гражданскую позицию Светлана Гусева.

Отметим, что торжественное открытие фестиваля «Читай, Ижевск!» состоится 7 сентября в 15:00 в фан-зоне парка имени Кирова. Ежедневно здесь запланировано более 30 мероприятий. Фестиваль продлится три дня, с 7 по 9 сентября. В субботу и воскресенье, 8-9 сентября, площадки фан-зоны открыты с 10:00 до 22:00.