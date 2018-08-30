В Ижевске пьяный водитель без прав врезался в троллейбус

Автолюбитель получил травмы, никто из пассажиров не пострадал.

Ижевск. Удмуртия. 28-летний водитель автомобиля «Иж» столкнулся с троллейбусом в Ижевске. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, автолюбитель не имел прав и был пьян.

Авария произошла в среду, 29 августа, около 6:13 напротив дома №2 по улице Клубная.

В результате автомобилист получил травмы. Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.